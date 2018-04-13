أعلنت شبكة "لينكد-إن"، أنها ستبدأ بتوفير ميزة ارسال واستقبال الصور المتحركة في محادثات الموقع، ولذلك لمنح المستخدمين والمهنيِن طابع مختلف أثناء مراسلتهم عبر الشبكة.

ووقعت الشبكة شراكة مع Tenor لتزويديها بخدمة الصور المتحركة للتطبيق، وبذلك سيكون المستخدم قادرا على البحث عن الصور لإرسالها بشكل بديل للايموجي أو الرموز الأخرى.

وكانت الشبكة الاحترافية غيرت الكثير في شكلها منذ استحواذ "مايكروسوفت" عليها، حيث سبق وغيرت شكل واجهة المستخدم وتحويل شكل نظام الرسائل لتظهر بشكل مستمر أسفل الصفحة – بشكل مشابه لمواقع مثل فيسبوك.

وتسعى شركة "مايكروسوفت" لتحويل "لينكد-ان" لشبكة اجتماعية بالإضافة للطابع القديم الخاص بها.

سيريانيوز