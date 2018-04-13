كشفت تقارير، انه سيكون متاحاً أمام مستخدمي "انستغرام" قريباً، تحميل نسخة من بياناتهم والمحتوى الذي شاركوه على الخدمة.

وقال موقع techcrunch ان هذه الميزة تأتي تطبيقاً من "فيسبوك" المالكة لـ"انستغرام" للشروط الأوروبية لحماية خصوصية المستخدمين، حيث تطلب أن يتاح للمستخدم الحصول على بياناته المخزنة على مواقع وخدمات الويب.

وبموجب طلب المستخدم من "انستغرام" الحصول على نسخة من بياناته، فإنه سيستطيع تحميل ملف مضغوط يحوي كل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الخاصة التي تبادلها ومازالت موجودة على الموقع.

ولن تكون قوائم المتابعين والإعجابات والتعليقات وغيرها متوفرة ضمن البيانات المتاح تنزيلها.

وتفرض الشروط الأوروبية أيضاً على الشركات التقنية أن تحذف المحتوى الذي يطلب المستخدم ذلك.

ومن المقرر أن تطبق "فيسبوك" القوانين الأوروبية في الولايات المتحدة أيضاً بالرغم من أنها غير مطالبة بذلك، بحسب كلام مارك زوكربيرغ.

وكانت "فيسبوك" قد أتاحت للمستخدمين تنزيل كافة بياناتهم التي نشروها عبر الموقع منذ عام 2010 أي بعد ستة أعوام من إطلاقه.

سيريانيوز