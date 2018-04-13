تعمل شركة "غوغل" على إعادة تصميم لإصدار الويت من خدمة رسائل البريد الإلكتروني "جيميل"، ليكون التصميم جديد بالكامل.

وقال تقرير نشره موقع engadget الأمريكي، أن "جيميل" سيحصل على تصميم جديد تماماً على الويب، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى تطبيقات G Suite من داخل جيميل مباشرة، كما سيحصل المستخدمون أيضًا على ميزة الرد الذكي على الويب، وليس فقط الهواتف الذكية، جنباً إلى جنب خاصية تأجيل الرسائل الإلكترونية، واختيار وقت عرضها في البريد الوارد.

وتابع الموقع، ان "جوجل" تقدم دعماً لجيميل بوضع عدم الاتصال "أوفلاين"، نظرًا لأن الشركة تنقل تطبيقات Chrome إلى الويب، فبعد وصول هذه الميزة مباشرةً ستتخلى جوجل عن تطبيق Gmail Offline Chrome، على الرغم من أنه لم يتم تحديد مخطط زمنى.