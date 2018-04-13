أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية، ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة نارية مع بايرن ميونخ الألماني، فيما يلتقي ليفربول الإنجليزي مع روما الإيطالي في نصف النهائي الثاني.

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ويقام ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية الأم في24 نيسان الحالي، والإياب في الأول من أيار المقبل، بينما تستضيف العاصمة الأوكرانية كييف المباراة النهائية في 26 أيار.



ستكون مواجهة بايرن وريال اعادة للقائهما في ربع نهائي الموسم الماضي، والتي خرج منها ريال متفوقا 6-3 (فاز 2-1 ذهابا في ميونيخ و4-2 إيابا في مدريد)، قبل ان يتابع طريقه ويحقق لقبه الثاني تواليا في المسابقة، والثاني تواليا أيضا بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.



ويتساوى الفريقان في تاريخ المواجهات في دوري الأبطال، اذ التقيا 24 مرة، ففاز كل من بايرن وريال 11 مرة، وتعادلا مرتين، بحسب احصاءات الموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).



ويسعى بايرن الى إحراز لقبه الأول في دوري الأبطال منذ تتويجه للمرة الأخيرة عام 2013، عندما قاده مدربه الحالي يوب هاينكس الى "ثلاثية" دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين في ألمانيا.



بالمقابل، ستكون مواجهة ليفربول وروما بين فريقين حققا نوعا من المفاجأة في مسابقة هذا الموسم، اذ تأهل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، في الدور ربع النهائي على حساب متصدر ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز مانشستر سيتي. وفاز "الحمر" ذهابا على ملعبهم 3-صفر، و2-1 ايابا.



ويبحث ليفربول عن لقبه السادس في دوري الأبطال والأول منذ 2005، ويعول بشكل أساسي على صلاح الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل 39 هدفا في مختلف المسابقات.



أما روما، وهو الوحيد بين الفرق الأربعة الذي لم يحرز اللقب الأوروبي في تاريخه، فحقق مفاجأة كبرى في ربع النهائي بإقصائه برشلونة متصدر ترتيب الدوري الاسباني. وبعد تأخره الكبير ذهابا على ملعب كامب نو 1-4، قلب نادي العاصمة الايطالية الطاولة وفاز 3-صفر في الإياب.