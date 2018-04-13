تعهدت المانيا يوم الجمعة، بمواصلة الضغط السياسي على روسيا فيما يتعلق بهجوم كيماوي مشتبه به على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قوله إن "برلين ستفعل ما بوسعها لمواصلة الضغط السياسي على روسيا"، مشيرا الى انه "توجد (أدلة قوية) تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية في انتهاك للقانون الدولي ".

واضاف زايبرت ان "ألمانيا على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن كيفية الرد".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت ، يوم الخميس، مشاركة بلادها في شن ضربات على سوريا، على خلفية الأنباء حول وقوع هجوم يعتقد انه كيماوي في مدينة دوما بريف دمشق.

من جهتها، اشارت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار إن "برلين تتفق مع حلفائها على أن استخدام الأسلحة الكيماوية يجب ألا يمر دون عقاب".

وأضافت أن "من الواضح أن الأسلحة الكيماوية في سوريا لم تدمر كلها في عملية بدأت في 2013."

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث هدد الرئيس الامريكي بشن ضربات على سوريا، في حين ردت روسيا وتوعدت باسقاط أي صاروخ ينطلق على البلاد.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

سيريانيوز