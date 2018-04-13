قالت مندوبة امريكا في الامم المتحدة نيكي هايلي, الجمعة, ان "واشنطن ولندن وباريس توصلت إلى حصول هجوم كيميائي في دوما"، موضحةً "اننا بانتظار المعلومات لاتخاذ القرار النهائي بشأن سوريا".

واضافت هايلي, في جلسة طارئة في مجلس الامن أن النظام السوري مصر على ​القضاء​ على كل المعارضين، لافتةً الى أن روسيا قضت على آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية.

وتابعت أن "النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي وروسيا تحاول التغطية على ذلك"، لافتةً الى أنه "ينبغي أن نفعل شيئا تجاه الهجمات الكيميائية في سوريا".

وأعلن البيت الأبيض، الخميس, أن الرئيس دونالد ترامب، أنهى اجتماعه مع فريق الأمن القومي الأمريكي، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن سوريا.

وهدد ترامب سابقاً بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، ردا على استهداف يشتبه انه كيماوي في دوما بريف دمشق، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

لكن البيت الأبيض أعلن، يوم الاربعاء، انه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بتوجيه ضربة عسكرية على سوريا، الا ان الخيارات لا تزال مطروحة.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث هدد الرئيس الامريكي بشن ضربات على سوريا، في حين ردت روسيا وتوعدت باسقاط أي صاروخ ينطلق على البلاد.

سيريانيوز