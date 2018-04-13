قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع نظيريه الأمريكي والروسي الخطوات المحتملة لتحقيق السلام في سوريا، وذلك بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية في الأيام الأخيرة.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين بعد صلاة الجمعة أنه "أبلغت الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بأنه ليس من الصواب زيادة التوترات في المنطقة."

وتابع الرئيس التركي إن "الوضع الحالي يظهر أن التوترات خفت"، مشيرا الى ان سيواصل محادثاته مع نظيريه الأمريكي والروسي.

وكان اردوغان، اعرب يوم الخميس، عن انزعاجه من تحويل سوريا الى ساحة لصراع من قبل بعض الدول، في اشارة الى تبادل التهديدات بين أميركا وحلفائها من جهة وروسيا من جهة، على خلفية التقارير عن وقوع هجوم يشتبه انه كيماوي في سوريا.

وتصاعدت التوترات بين موسكو والدول الغربية، على خلفية الانباء عن وقوع هجوم كيماوي في دوما بريف دمشق، حيث هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، كما اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية ، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

سيريانيوز