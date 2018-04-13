قالت الشرطة الصومالية، يوم الجمعة، إن 5 أشخاص قتلوا بتفجير وقع في استاد كرة قدم جنوب البلاد.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة قولها إن "الانفجار وقع في بلدة براوة الساحلية بمنطقة شبيلي السفلى حين كان سكان يشاهدون مباراة لكرة القدم بعد ظهر الخميس".

وذكرت الشرطة أنه "تم تفجير القنبلة بجهاز للتحكم عن بعد على ما يبدو."

وبدوره قال النائب عن ولاية جنوب غرب الصومال مهاد ضور إن "القنبلة قتلت خمسة أشخاص وأصابت 12 آخرين في ملعب كرة القدم، جميعهم من الجمهور."

وتوقعت الشرطة أن "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" تقف وراء الهجوم ، الذي ربما كان يستهدف مسؤولين حضروا المباراة.

ونفذت "حركة الشباب" خلال العام الماضي عدة هجمات ادت لسقوط ضحايا في الصومال.

وشهدت الصومال العديد من الهجمات والتفجيرات منذ انتخاب الرئيس فرماجو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في شباط 2017.

سيريانيوز