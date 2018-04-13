استبعد مسؤول في "حزب الله" اللبناني، يوم الجمعة، نشوب حرب واسعة بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا.

وقال نائب زعيم الحزب نعيم قاسم في مقابلة مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن "حزب الله" يستبعد أن تتطور الأزمة في سوريا إلى اشتباك مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا أو "إلى حالة حرب واسعة".

وبين قاسم ان "الظروف لا تشير بحصول حرب شاملة أو مواجهة متدحرجة إلا إذا فقد ترامب ونتنياهو صوابهما كليا".

وهدد ترامب سابقاً بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، ردا على استهداف يشتبه انه كيماوي في دوما بريف دمشق، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية .

سيريانيوز