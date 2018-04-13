أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن الشرطة العسكرية بدأت في نصب نقاط للتفتيش في دوما، تزامناَ مع مواصلة إخراج مسلحي "جيش الإسلام" بموجب اتفاق من المدينة.

وقالت الوزارة في بيان أن "الشرطة العسكرية نصبت مساء الخميس نقاط تفتيش في المدينة، وتواصل عملياتها لضمان الأمن والاستقرار في المناطق المحررة في الغوطة الشرقية."

ووصفت الوزارة ان "الوضع في الغوطة الشرقية يتجه نحو الاستقرار، حيث عاد 250 مدنيا إلى مدينة دوما."

وأوضحت الوزارة إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية تم خروج 3 508 مسلحين وذويهم عبر مخيم الوافدين على متن 86 حافلة إلى شمال محافظة حلب"، لافتة الى انه "على طول الطريق تم توفير الحماية لهم من قبل الشرطة السورية وتحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلين عن الهلال الأحمر السوري".

وبينت الوزارة، انه منذ الأول من نيسان الجاري، تم إخراج 17012 من المسلحين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما.

وبلغ العدد الإجمالي للذين غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية بمساعدة مركز المصالحة الروسي، قد بلغ 170 152 شخصا.

وفتح الجيش النظامي 4 ممرات آمنة في جسرين وحمورية ومخيم الوافدين وحرستا لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، اضافة لممر من عربين لإخراج المسلحين وعائلاتهم من عين ترما وزملكا وعربين وجوبر لنقلهم إلى إدلب وذلك بهدف إخلاء الغوطة الشرقية من السلاح والمسلحين.

سيريانيوز