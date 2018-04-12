أعلن البيت الأبيض، الخميس, أن الرئيس دونالد ترامب، أنهى اجتماعه مع فريق الأمن القومي الأمريكي، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن سوريا.

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وقالت وكالة "رويترز"، إن البيت الأبيض، أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي، ستواصل "تقييم المعطيات الاستخباراتية والتشاور مع الحلفاء والشركاء", مشيرا الى أن ترامب سيجري في وقت لاحق اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وقال ترامب, في وقت سابق, أنني سأعقد اجتماعا بشأن سوريا اليوم وسنعلن قرارات بشأن الأزمة قريبا".

وكان قد شدّد ترامب قبل ظهر اليوم في تعليق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني لم أتحدّث أو أحدّد من قبل متى سيكون الهجوم سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الهجوم قد يكون قريباً جدّاً أو قد لا يكون قريبا على الإطلاق".

ولفت ترامب في تصريحات له إلى أنّ "على أية حال، قامت الولايات المتحدة الأميركية، تحت إدارتي، بعمل عظيم للتخلص من تنظيم "داعش"، فأين "شكراً لك أميركا؟".

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، ان موعد شن الضربات على سوريا قد يكون قريب جداُ أو بعيد.

وهدد ترامب سابقاً بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، ردا على استهداف يشتبه انه كيماوي في دوما بريف دمشق، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

لكن البيت الأبيض أعلن، يوم الاربعاء، انه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بتوجيه ضربة عسكرية على سوريا، الا ان الخيارات لا تزال مطروحة.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية .