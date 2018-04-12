المنتخب السوري في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا 2019 في الإمارات اخبار الرياضة شارك

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنتخب السوري في المستوى الثاني في قرعة نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في الامارات العربية المتحدة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبحسب نظام البطولة، فإن منتخب الإمارات المضيف جاء في المرتبة الأولى للقرعة، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم 5 كانون الثاني 2019 على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.



في المقابل فإن المنتخبات الـ12 التي حصلت على بطاقات التأهل للنهائيات من خلال بلوغ المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018، فقد حصلت على تصنيف في المستويين الأولى والثاني للقرعة، وتم توزيعها بعد ذلك حسب موقعها في التصنيف العالمي.



أما المنتخبات الـ12 التي تأهلت من خلال تصفيات كأس آسيا التي اختتمت مؤخراً، فقد وزعت على المستويين الثالث والرابع، وجاء تحديد موقعها بحسب التصنيف العالمي أيضاً.



وبحسب نظام القرعة، فقد جاءت منتخبات الإمارات وإيران وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأولى من التصنيف، في حين ضم المستوى الثاني منتخبات الصين وسوريا وأوزبكستان والعراق وقطر وتايلاند.



أمام المستوى الثالث فإنه يضم منتخبات قرغيزستان التي تأهلت للمرة الأولى إلى النهائيات والتي حققت أكبر تقدم هذا الشهر في التصنيف العالمي، إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام. وضم المستوى الرابع كل من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركمانستان.



ويشار إلى أن البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخب، بعدما تم توسيع قاعدة المشاركة من 16 إلى 24 منتخب، حيث أن جميع المناطق الخمس في قارة آسيا حظيت بممثلين في النهائيات.



ويتأهل إلى دور الـ16 في النهائيات أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث. سيريانيوز 2018-04-12 17:55:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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