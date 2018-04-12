الجيش يتوج بطلاً لكأس الجمهورية بكرة السلة على حساب الاتحاد اخبار الرياضة شارك

توج فريق الجيش بلقب بطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال لموسم 2018 بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 73-67 الخميس في صالة الفيحاء بدمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقدم الفريقان عرضاً جيداً وخاصة من قبل فريق الجيش الذي لعب بتكتيك هجومي ودفاعي منسجم وتمكن من فرض أفضليته طيلة المباراة ونجح بالتسجيل من تحت السلة ومن خارج القوس كما كان الاتحاد نداً قوياً للجيش إلا أنه لم يوفق في التسديد من خارج القوس والرميات الحرة المباشرة.



وجاء تأهل الاتحاد والجيش إلى المباراة النهائية بعد نجاحهما بتجاوز الكرامة والجيش في الدور النصف النهائي حيث فاز الإتحاد على الكرامة 77-65 نقطة والجيش على الوحدة 65-59.



يشار إلى أن فريق الساحل كان قد أحرز لقب البطولة ذاتها للسيدات بفوزه على الثورة في المباراة النهائية التي جرت منذ أيام بنتيجة 56-45 نقطة. سيريانيوز 2018-04-12 18:03:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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