افادت رويترز نقلا عن دبلوماسيين يوم الخميس إن روسيا دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بشأن سوريا وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش تقديم إفادة للمجلس.

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وطرحت السويد, في وقت سابق اليوم, مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي حول إرسال فريق أممي إلى سوريا لدراسة قضية الأسلحة الكيميائية في البلاد على الأرض.

وقالت نائبة مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقد بطلب من بوليفيا لمناقشة قضية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل على خلفية مزاعم استخدام الكيميائي في سوريا، إن الوثيقة تدعو الأمين العام للمنظمة العالمية، أنطونيو غوتيريش، لتشكيل فريق خبراء "على مستوى عال" ومعني بملف نزع السلاح وإرساله إلى سوريا لدراسة "جميع القضايا العالقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل لا رجعة فيه".

وفشل مجلس الامن يوم الثلاثاء في تبني مشروعي قرارين روسيين ومشروع قرار امريكي بشان الهجوم المحتمل باستخدام الكيميائي في دوما, وإنشاء آلية تحقيق مشتركة من مستوى موضوعي ومن عدة مناطق جغرافية.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.