"هاتريك" المحترف السوري عمر خربين يقود الهلال لتتويج بلقب الدوري السعودي اخبار الرياضة شارك

قاد النجم السوري عمر خريبين المحترف بنادي الهلال السعودي فريقه لتتويج بلقب دوري المحترفين بتسجيله "هاتريك" بشباك الفتح في اللقاء الذي انتهى 4-1 ضمن فعاليات الجولة 26 والأخيرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ووسع الهلال الفارق النقطي مع الأهلي الذي كان يطارده لأخر رمق بفوزه العريض أمام الفتح بعد ان وصل للنقطة 56 مقابل 55 لكتيبة الراقي.



وبدأ الهلال بالضغط على الضيوف وكاد خربين ان يفتتح أهداف اللقاء مبكراً بعد حصو فريقه عى خطأ لكن لعبها تصطدم بالحائط وتمر بعيداً عن مرمى المزيدي.



وسرعان رد عمر خربين على فرصته الضائعة بزيارة شباك الفتح بتسديد ركلة ثابته فشل الحارس في التصدي لها في الدقيقة 8.



وعاد عمر خربين للتألق مجدداً وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14 قبل ان يعود للتهديف واحراز الهدف الثالث في الدقيقة 34.



وانتهت احداث اللقاء بتتويج الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي. سيريانيوز 2018-04-12 18:26:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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