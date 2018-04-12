أعلن الكرملين، يوم الخميس، ان العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية لا تزال جارية، رغم توتر العلاقات بين البلدين، على خلفية التهديد الامريكي بشن ضربات على سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله ان ”الخط مستخدم ومُفعل. يستخدمه الطرفان بوجه عام“.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين "يتابع عن كثب التصريحات التي تصدرها واشنطن فيما يتعلق بسوريا"، داعيا الى "ضبط النفس."

وتصاعدت التوترات بين موسكو والدول الغربية، على خلفية الانباء عن وقوع هجوم كيماوي في دوما بريف دمشق، حيث هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.