قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, يوم الخميس, إن فريقا لتقصي الحقائق تابعا للمنظمة في طريقه إلى سوريا وسيبدأ العمل هناك يوم السبت.

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وقررت المنظمة هذا الأسبوع إرسال الفريق للتحقيق في استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة دوما السورية، استجابة لطلب من الحكومتين السورية والروسية.

قال مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري قبل ساعات من تصريحات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية​ إن ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ أبلغتنا إرسالها فريقين من المحققين إلى سوريا يصل أحدهما اليوم الخميس والآخر غدا الجمعة.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، دعوة رسمية لـ"منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما بريف دمشق، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الهجوم الكيميائي عليها.

وكان الجعفري أعلن ليلة الاثنين، عن استعداد النظام السوري لتسهيل وصول بعثة لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" غالى بلدة دوما بريف دمشق للتحقق من الهجوم الذي وقع فيها.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث هددت واشنطن النظام السوري بدفع "ثمن باهظ"، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد على الهجوم، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.