قال الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، إن أي تحرك لتغيير مجرى الأحداث سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الأسد قوله خلال لقاء مع المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي والوفد المرافق له، "مع كل انتصار يتحقق في الميدان، تتعالى أصوات بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث".

وأكد الأسد ان "أي تحركات محتملة لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".

ويأتي حديث الأسد، في وقت تبحث فيه واشنطن وحلفاؤها تحركاً عسكريا ضد سوريا، متهمة إياها بتنفيذ هجوم كيميائي على مدينة دوما بريف دمشق، عقب تمكن الجيش النظامي من بسط سيطرته على مدن وبلدات الغوطة الشرقية واخلاء الفصائل المسلحة منها بموجب اتفاقات.

ومن جانبه جدد ولايتي تأكيده ان "إيران كانت وستبقى دائماً إلى جانب سوريا".

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ أعوام.

سيريانيوز