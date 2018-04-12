أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الخميس، عن انزعاجه من تحويل سوريا الى ساحة لصراع من قبل بعض الدول، في اشارة الى تبادل التهديدات بين أميركا وحلفائها من جهة وروسيا من جهة، على خلفية التقارير عن وقوع هجوم يشتبه انه كيماوي في سوريا.

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ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله، متحدثاً في انقرة، "نريد توقف هذه المسرحية الدائرة في سوريا والعراق، وسقوط الأقنعة عن الوجوه".

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم حض الاربعاء روسيا والولايات المتحدة على الكف "عن شجارات الشوارع" بشأن سوريا، قائلا ان الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً لأنها تهدد بالحاق الأذى بالمدنيين.

وتصاعدت التوترات بين موسكو والدول الغربية، على خلفية الانباء عن وقوع هجوم كيماوي في دوما بريف دمشق، حيث هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، كما اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية ، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

واشار اردوغان الى انه "سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، وسيبحث معه مجدداً كيفية وقف هذه المجزرة الكيمياوية".

من جهة اخرى، قال اردوغان ان بلاده "ستجعل كل من إدلب، وتل رفعت، ومنبج، وعين العرب، وتل أبيض، ورأس العين، وقامشلي، آمنة، وستمكن جميع السوريين من العودة إلى مناطقهم".

وتوعدت تركيا مرارا بتطهير كل الحدود مع سوريا، من المقاتلين الاكراد والتي تصفها بانها "منظمات ارهابية".

يشار الى ان الجيش التركي سيطر، بالتعاون مع فصائل "الجيش الحر" على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين في 18 اذار ، بعد أسابيع من حملة عسكرية بدأت في 20 كانون الثاني ضد المقاتلين الأكراد.