أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوم الخميس، عن إيقاف جميع رحلاتها إلى بيروت، اثر تحذير من تحليق الطائرات بالقرب من المجال الجوي اللبناني.

وقالت الشركة على حسابها على موقع "تويتر" ،" تود الخطوط الجوية الكويتية اخطار مسافريها الكرام، بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة، وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء، والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة، فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢ نيسان وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع".

ودعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، يوم الثلاثاء، شركات الطيران المدني إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية على سوريا.

وهددت امريكا بتوجيه ضربات صاروخية على مواقع عسكرية في سوريا، رداً على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ 7 نيسان الجاري، وسط تاييد من عدة دول غربية، في وقت حذرت فيه موسكو من توجيه تلك الضربات وان عواقبها ستكون وخيمة.

سيريانيوز