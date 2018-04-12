الذهب يقفز 600 ليرة.. والغرام يسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

استمر سعر الذهب، يوم الخميس، بالصعود ليسجل غرام الـ21 قيراط 17400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، و17300 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، و14815 ليرة للشراء. وقالت الجميعة ان سعر اونصة الذهب بلغ عالميا 1354 دولار. وكان الذهب سجل يوم الأربعاء سعر 16800 ليرة لغرام الـ21. سيريانيوز

2018-04-12 07:07:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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