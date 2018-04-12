أفادت وكالة (انترفاكس)، يوم الأربعاء، ان روسيا تجري اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في سوريا, في أعقاب التهديدات الأمريكية بشن ضربات عسكرية على النظام السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي فلاديمير شامانوف قوله إن "موسكو تجري اتصالا مباشرا مع هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بشأن الوضع في سوريا".

ويأتي ذلك في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات بما فيها عسكرية، للرد على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ نيسان الحالي، في حين هددت موسكو بإسقاط أي صواريخ أمريكية تضرب سوريا ومهاجمة مواقع إطلاق تلك الصواريخ.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.