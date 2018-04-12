أعلنت المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية بثينة شعبان أن بلادها تتشاور مع حلفائها بشأن التهديدات الأمريكية بشن ضربات على النظام السوري، في وقت تم اتخاذ استعدادات بعد حادثة الهجوم الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

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وأشارت شعبان، في تصريحات لقناة (الميادين) مساء الاربعاء، الى ان "المشاورات مستمرة بين حلفاء سوريا وهم لن يتركوا الأمور تسير كما تريد واشنطن“، مبينة أن التحالف "يضم سوريا وإيران وروسيا وجماعة "حزب الله" اللبنانية."

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

لكن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعلن، امس الاربعاء، ان الولايات المتحدة الامريكية لاتزال تقيم المعلومات حول الهجوم الكيماوي المزعوم في بلدة دوما بريف دمشق.

وأضافت شعبان أن الغرب يشن ”حربا نفسية“ بعد هزيمة المسلحين في الغوطة الشرقية، مشيرة إلى ما وصفته "بالتناقض في التصريحات الأمريكية بين البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية".

وأردفت شعبان:”نحن لا نرغب بالحروب لكننا لا نخشاها ومستعدون لها إذا ما وقعت ولا سيما أن موازين القوى وقواعد الاشتباك تغيرت كثيراً لصالح سورية فنحن أفضل بكثير عما كنا عليه في السابق”.

وعن الضربات الاسرائيلية التي شنت على سوريا يوم الاحد، لفتت شعبان الى ان "الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية روسيا اتخذتا استعدادات بعد الضربة التي وجهتها إسرائيل لقاعدة التيفور الجوية قرب حمص".

واعلن النظام السوري عن سقوط قتلى وجرحى الاحد نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان ، فيما اعلنت ايران ان الهجوم اسفر ايضا عن سقوط قتلى ايرانيين.

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ورفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.