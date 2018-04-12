بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في محادثة هاتفية ليل الاربعاء مع نظيره الاميركي دونالد ترامب الازمة في سوريا، في ظل تهديدات بتوجيه ضربات عسكرية لمواقع سورية بتهمة تنفيذ هجوم كيميائي على مدينة دوما.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن مصدر في الرئاسة التركية لم تسمه قوله إن اردوغان وترامب "تبادلا وجهات النظر في شأن التطورات الاخيرة في سوريا"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه قال البيت الأبيض في بيان أن الطرفين اتفقا على البقاء على اتصال بشأن الأزمة.

وتأتي المحادثات بين الرئيسين بعد أن أعلن البيت الأبيض، يوم الاربعاء، انه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بتوجيه ضربة عسكرية على سوريا، لكن الخيارات لا تزال مطروحة، وذلك عقب تهديد ترامب لروسيا بأن صواريخ أمريكية قادمة لضرب سوريا.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم حض الاربعاء روسيا والولايات المتحدة على الكف "عن شجارات الشوارع" بشأن سوريا، قائلا ان الوقت حان لأن تضعا خلافاتهما جانباً لأنها تهدد بالحاق الأذى بالمدنيين.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

سيريانيوز