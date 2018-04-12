أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن استعادة دوما بالكامل، آخر معقل لمسلحي المعارضة بالغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في المدينة.

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ونقلت وكالات انباء روسية عن رئيس المركز الروسي للمصالحة، التابع لوزارة الدفاع، يوري يفتوشينكو قوله، في موجز صحفي، "شهدنا اليوم على حدث هام ، وهو رفع العلم السوري فوق دوما، إعلانا عن استعادتها بالكامل من سيطرة المسلحين".

في سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية ان "الشرطة العسكرية الروسية انتشرت في مدينة دوما يوم الخميس".

وكانت هيئة الاركان الروسية اعلنت امس الاربعاء، ان قوات من الشرطة العسكرية الروسية ستبدأ الخميس الدخول إلى دوما "لضمان الأمن والنظام العام في المدينة وتدبير عمليات تقديم المساعدة لسكانها المحليين".

وتعرضت الغوطة الشرقية، منذ شباط الماضي، لحملة عسكرية شرسة، شنها الجيش النظامي، بمساندة الطيران الروسي، تمكن خلالها من تشديد الخناق على مقاتلي المعارضة، ما دفع بهم إلى القبول بالتفاوض، تلاها التوصل لاتفاق يقضي بخروج مسلحي "جيش الإسلام" من دوما المعقل الأخير لمسلحي المعارضة في الغوطة، باتجاه جرابلس بريف حلب.

ومن المقرر وصول أول بعثة خبراء من منظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" الى سوريا الخميس للتحقق من الهجوم الذي يشتبه على انه كيماوي في دوما بريف دمشق، بحسب ما اعلنته وكالة (سبونتيك)، نقلا عن مصادر مطلعة.