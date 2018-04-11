أبدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاربعاء، استعدادها مشاركة قوات بلادها بأي عمل عسكري على سوريا، دون الحصول على موافقة من البرلمان، في اعقاب الانباء عن شن هجوم يعتقد أنه كيماوي على مدينة دوما بريف دمشق.

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ونقلت وكالات انباء عن ماي قولها ان " كل المؤشرات تدل على أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما وإن هذا الاعتداء الصادم لن يمر بدون رد."

بالمقابل، قالت المعارضة البريطانية ان "أي قرار بشأن التدخل العسكري في سوريا يجب أن يوافق عليه البرلمان".

اتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، كما اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية ، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

ومن المقرر وصول أول بعثة خبراء من منظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" الى سوريا غدا الخميس للتحقق من الهجوم الذي يشتبه على انه كيماوي في دوما بريف دمشق