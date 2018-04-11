تعرض فريق نادي جبلة وحكم اللقاء لهجوم من قبل جماهير نادي جرمانا في اللقاء الذي أقيم في ملعب جرمانا وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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ونشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة هجوم جمهور جرمانا على لاعبي جبلة وحكم اللقاء.

وقال صوت مرافق لتسجيل المقطع ان جمهور جرمانا اعتدى على كادر و لاعبي نادي جبلة، دون تدخل من الشرطة.

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ماحدث في ارض الملعب، موضحين ان جمهور جرمانا تعدى على الحكم ولاعبي جبله بالشتم والضرب قبل نهاية صافرة الحكم.