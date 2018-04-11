اصطدمت ناقلة نفط، يوم السبت، بإحدى ضفتي مضيق "البوسفور" مما ادى الى إغلاق كامل لحركة المجال البحري في المضيق المطل على احد الجسور في مدينة اسطنبول التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية قولها ان "الناقلة، التي يبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا، اصطدمت بقصر حكيم باشي صالح أفندي المطل على المضيق".

واضاف المصدر ان "قارب إجلاء تابع لشرطة خفر السواحل انتقل إلى المنطقة بسرعة عقب تلقيه بلاغًا بالحادث".

ويعتبر مضيق البوسفور ممرا بحريا حيويا، يمر كل عام نحو 150 مليون طن من النفط الخام ومنتجاته عبره، اذ يصل بين البحر الاسود وبحر مرمرة ويفصل بين قارتي اسيا واوروبا.

ويبلغ طوله 29.9 كم، ويفصل شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي، وتتمثل أهميته بأنه يمتد من البحر الأسود إلى بحر مرمرة، ويعد واحدا من أبرز نقاط الملاحة البحرية في العالم.