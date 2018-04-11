بايرن ميونخ يحجز مقعده بنصف نهائي دوري الابطال على حساب إشبيلية الإسباني اخبار الرياضة شارك

حجز بايرن ميونيخ الالماني المتوج بخمسة القاب بطاقته الى الدور نصف النهائي لدوري ابطال اوروبا برغم تعادله السلبي مع ضيفه اشبيلية الاسباني على ملعب "اليانز ارينا" في ميونيخ في اياب دور الثمانية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان بايرن عاد من ارض منافسه بفوز ثمين 2-1 ذهابا الاسبوع الماضي.



وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الفريق البافاري نصف نهائي البطولة الاوروبية في تسعة مواسم.



ويهدف بايرن ميونيخ الى تكرار الثلاثية النادرة التي حققها الفريق باشراف مدربه الحالي يوب هاينكس (72 عاما) بالذات عام 2013 من خلال الفوز بالكأس المحلية والتتويج بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم. وتولى هاينكس المهمة خلفا للايطالي كارلو انشيلوتي في تشرين الاول.



وحسم بايرن لقب الدوري المحلي للموسم السادس على التوالي، وبلغ نصف نهائي الكأس حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 الحالي.



في المقابل، انتهى مشوار الفريق الاندلسي الذي فاجأ مانشستر يونايتد الانكليزي واخرجه من الدور السابق ليخوض الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 1958. سيريانيوز 2018-04-11 19:42:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق