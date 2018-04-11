وصف مندوب روسيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، يوم الاربعاء، تصريحات منظمة "الصحة العالمية" بشأن مدينة دوما بريف دمشق، بأنها "معلومات لا أساس لها".

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن غاتيلوف قوله ان "روسيا طالبت المنظمة بالكشف عن مصادر المعلومات حول 500 مصاب في دوما لكنها لم تحصل على رد."

وأضاف غاتيلوف أن "موسكو مستاءة من التصريحات غير المسؤولة حول دوما ".

وكانت منظمة "الصحة العالمية" طالبت، يوم الاربعاء، بالسماح لها بالدخول إلى منطقة الهجوم بدوما من أجل تقديم الرعاية الطبية لحوالي 500 مصاب بغازات سامة.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، كما اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية ، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

ومن المقرر وصول أول بعثة خبراء من منظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" الى سوريا غدا الخميس للتحقق من الهجوم الذي يشتبه على انه كيماوي في دوما بريف دمشق