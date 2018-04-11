ركلة جزاء قي وقت قاتل تنقذ ريال مدريد من جحيم يوفنتوس وتضعه بنصف نهائي الأبطال اخبار الرياضة شارك

نجح ريال مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة 1-3 أمام يوفنتوس في إياب ربع نهائي الأربعاء، في ملعب "سانتياجو برنابيو".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونجح يوفنتوس في تحقيق عودة رائعة إلا انها لم تكن كافية امام ريال مدريد حامل اللقب في آخر سنتين، بعدما جمدتها ركلة جزاء جدلية في الوقت القاتل، فخرج برأس مرفوعة من ربع النهائي.



وبعد تأخره الكبير ذهابا في عقر داره صفر-3، بكر يوفنتوس بالتسجيل عبر المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسيتين (2 و37) ثم اضاف لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي الثالث بعد خطأ من حارس ريال الكوستاريكي كيلور نافاس (61). وفي وقت كان يستعد الفريقان لشوطين اضافيين منح الحكم ركلة جزاء ترجمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وحيدا لريال ليتأهل الملكي 4-3 بمجموع المباراتين.



وانضم ريال في نصف النهائي الى ليفربول الانكليزي الذي تخطى الثلاثاء مواطنه مانشستر سيتي (3-صفر و2-1)، روما الايطالي الذي صدم برشلونة الاسباني (1-4 و3-صفر) وبايرن ميونيخ الالماني المتأهل الاربعاء على حساب اشبيلية الاسباني (2-1 وصفر-صفر).



وأعادت المباراة سيناريو مباراة روما وبرشلونة الثلاثاء، عندما قلب الاول تأخره الكبير 1-4 ذهابا الى فوز 3-صفر على ارضه منحه بطاقة نصف النهائي للمرة الاولى منذ 1984.



وكان نهائي العام الماضي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس في كارديف، وفاز "الملكي" 4-1 بينها ثلاثية في الشوط الثاني، وثأر لخروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة موسم 2014-2015 عندما جرده يوفنتوس من اللقب بالفوز عليه 2-1 في تورينو وتعادلهما 1-1 في مدريد.



ولعب رونالدو (33 عاما)، افضل لاعب في العالم 5 مرات والذي خاض مباراته الـ150 في دوري الابطال، مجددا دورا حاسما في تأهل ريال الى نصف النهائي ولو من نقطة الجزاء، اذ سجل ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب (3-1) والإياب (2-1) امام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي، وواصل تألقه ضد يوفنتوس بتسجيله هدفين ذهابا، أحدهما بتسديدة اكروباتية رائعة دفعت جمهور بطل إيطاليا للتصفيق له.



وبرغم خروجه، حقق يوفنتوس فوزه التاسع على ريال في 21 مباراة مقابل 10 خسارات وتعادلين. يذكر انه في 49 مواجهة تقدم فيها الفريق الزائر ذهابا 3-صفر، لم ينجح الخصم في قلب تأخره ايابا. سيريانيوز 2018-04-11 19:54:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق