أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، يوم الاربعاء، ان مايقارب 500 من سكان دوما بالغوطة الشرقية يعانون من أعراض الإصابة بـ "غازات سامة".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وطالبت المنظمة "، في بيان، نشرته وكالة (فرانس برس)، بالسماح لها بالدخول إلى منطقة الهجوم من أجل تقديم الرعاية الطبية للمصابين وتقييم الأثر الصحي".

واستنكرت المنظمة "الهجوم الذي تسبب في أعراض تتفق مع التعرض لمواد سامة".

وقالت المنظمة - نقلا عن معلومات نشرتها منظمات صحية محلية - إن "حوالي 500 مريض جاءوا إلى منشآت صحية وقد بدت عليهم علامات وأعراض تتسق مع آثار التعرض لمواد سامة".

وأضاف بيان المنظمة أن من بين تلك الأعراض "تهيج الأغشية المخاطية الشديد، وفشل الجهاز التنفسي، وتعطيل النظام العصبي المركزي".

وطالب رئيس المنظمة، بيتر سلامة – "بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، وتقييم الآثار الصحية، وتوفير رعاية صحية شاملة للناس".

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار أمريكي ومشروعي قرارين روسيين بشان هجوم كيميائي محتمل استهدف دوما بالغوطة الشرقية، الا ان منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" اعلنت عن اتخاذ قرار لإرسال بعثة خبراء معنية بتقصي الحقائق إلى مكان الهجوم.

وتصاعد التوتر بين روسيا واميركا، على خلفية تهديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد النظام بسوريا، ، واتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث وجهت تحذيرا لواشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا، حيث تتواجد قوات روسية، كما توعدت باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم ضربة أمريكية على مواقع الجيش النظامي في سوريا.