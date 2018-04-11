اتفق وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وعلي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية، الأربعاء، على تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والأمريكية.

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وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن المعلم وولايتي أكدا على "ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لتعزيز الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في وجه الإرهاب وداعميه ولمواجهة الاستفزازات والتهديدات العدوانية التي تطلقها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما في المنطقة ضد سوريا".

وكانت إيران دانت الاثنين، الغارات الجوية على قاعدة "تيفور" العسكري بسوريا، واعتبرت أن الهجوم يعقد الأزمة، مشيرة إلى وجود قتلى إيرانيين من بين ضحايا الحادث، متوعدة بالرد على الهجوم الإسرائيلي.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات بما فيها عسكرية، للرد على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ نيسان الحالي، في حين هددت موسكو بإسقاط أي صواريخ أمريكية تضرب سوريا ومهاجمة مواقع إطلاق تلك الصواريخ.

وأعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبعدهم استراليا تأييد ضربة أمريكية على مواقع الجيش النظامي في سوريا، حيث أكدت وكالة "أسوشيتد برس" بأن زعماء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أجروا مشاورات موسعة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق، أن مجموعة سفن قتالية للبحرية الأمريكية، على رأسها حاملة الطائرات "هاري ترومان" بدأت تتحرك من مكان انتشارها الدائم في فيرجينيا إلى البحر الأبيض المتوسط. كما تتضمن هذه المجموعة البحرية، الطراد القاذف والعديد من المدمرات حاملات الصواريخ، ومن المتوقع أن تنضم للمجموعة فرقاطة من البحرية الألمانية.

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