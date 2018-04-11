هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، بالتحرك اذا تعرضت مقدسات العراقيين في سوريا لخطر، رداً على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب باستخدام القوة ضد النظام السوري، على خلفية الانباء حول شن مواد سامة في بلدة دوما بريف دمشق منذ ايام.

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ووصف الصدر، في تصريحات نشرتها (السومرية نيوز)، اعلان ترامب عن التدخل العسكري بسوريا بانه "استفزازي"، وقد "يجر المنطقة الى الهاوية".

وشدد زعيم التيار الصدري على أن "العراقيين لن يسمحوا بأن تتوسع الحرب في سوريا وتنسحب إلى بلادهم".

وأكد الصدر أن العراقيين "لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا تعرضت مقدساتهم في سوريا للخطر"، ودعا الشعب السوري إلى "رفض التدخل الأمريكي كي لا تتكرر مآسي العراق هناك".

وهدد الرئيس الامريكي باستخدام القوة ضد النظام السوري، وسط اتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث وجهت تحذيرا لواشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا، حيث تتواجد قوات روسية، كما توعدت باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم ضربة أمريكية على مواقع الجيش النظامي في سوريا.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.