دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الى تجنب أي عمليات تسهم في زعزعة الاستقرار وتهديد امن سوريا.

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وقال الكرملين، في بيان، نشرته وسائل اعلام، ان بوتين ونتنياهو بحثا هاتفيا القضية السورية، على خلفية الضربات الأخيرة التي وجهتها القوات الجوية الإسرائيلية على مطار T4 الواقع في محافظة حمص".

واشار بيان الكرملين الى ان الاتصال الهاتفي اجري "بمبادرة من الجانب الاسرائيلي".

ورفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

وهددت ايران بالرد على اسرائيل بعد شنها هجوماً على مطار "تيفور" بريف حمص منذ يومين، مشيرة الى ان الهجوم اسفر عن مصرع مقاتلين ايرانيين.

واعلن النظام السوري عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.