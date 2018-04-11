أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم الاربعاء، ان الولايات المتحدة الامريكية لاتزال تقيم المعلومات حول الهجوم الكيماوي المزعوم في بلدة دوما بريف دمشق.

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ونقلت وكالات انباء عن ماتيس قوله ان " الجيش الأمريكي مستعد لتقديم خيارات عسكرية إذا كان ذلك مناسبا ووفق ما يقرره الرئيس".

وردا على سؤال عما إذا كانت لديه أدلة كافية لتحميل قوات الرئيس بشار الأسد مسؤولية الهجوم، قال ماتيس ”ما زلنا نقيم المعلومات، نحن وحلفاؤنا. ما زلنا نعمل على هذا“.

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، داعيا الى ارسال محققين الى مكان الهجوم، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، هدد الرئيس الأمريكي بمعاقبة النظام عبر شن ضربات على سوريا، كما اعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا و استراليا عن تأييدهم الضربة الأمريكية ، فيما توعدت موسكو باسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا.

ومن المقرر وصول أول بعثة خبراء من منظمة "حظر الاسلحة الكيماوية" الى سوريا غدا الخميس للتحقق من الهجوم الذي يشتبه على انه كيماوي في دوما بريف دمشق.