أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الأربعاء، أن "الصواريخ الذكية" التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تدمر أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ونشرت زاخاروفا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "يجب على الصواريخ الذكية أن تحلق باتجاه الإرهابيين، وليس باتجاه الحكومة الشرعية، التي تحارب منذ عدة أعوام الإرهاب الدولي على أراضيها ".

وأضافت "هل تم تحذير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن الصواريخ الذكية ستدمر الآن كل أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية على الأرض؟.. أم الفكرة كلها تتمثل في آثار الاستفزازات بالصواريخ الذكية، وألا يتبقى للمفتشين الدوليين ما يبحثوا عنه كدليل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في وقت سابق من يوم الأربعاء، روسيا إلى الاستعداد، مؤكداً أنه سيقصف سوريا بصواريخ ذكية وحديثة.

وجاء تصريح ترامب، عقب إعلان السفير الروسي في بيروت أن روسيا ستسقط أي صواريخ أمريكية تستهدف سوريا وستقصف مواقع إطلاقها.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين موسكو وواشنطن، إثر تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الجيش النظامي في سوريا، واتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث وجهت تحذيرا لواشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا حيث تتواجد قوات روسية.