أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأربعاء، تعميما طلب بموجبه من الوزارات والجهات العامة تسهيل عودة العاملين المخطوفين المحررين من الغوطة الشرقية إلى عملهم ومعالجة أوضاعهم.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن التعميم نصّ على "اعتبار فترة احتجازهم لدى التنظيمات المسلحة خدمة فعلية بما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية ومنحهم جميع التعويضات والترفيعات المستحقة عن تلك الفترة".

وتضمن التعميم "إصدار بدل ضائع للوثائق والثبوتيات الشخصية المفقودة للمحررين وتسهيل عودة جميع الطلبة إلى المدارس والجامعات ومعالجة أوضاعهم الدراسية عن فترة الاحتجاز وموافاة الحكومة بالمقترحات اللازمة لمعالجة أوضاع المخطوفين كلاً فيما يخصه من أجل إصدار ما يلزم من تعليمات ".

وخرج، يوم الاثنين، كامل المختطفين، الذين كانوا محتجزين لدى "جيش الاسلام"، من بلدة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

وشمل الاتفاق بين الجيش النظامي والجانب الروسي و”جيش الإسلام” المعارض، تسليم كل المختطفين المحتجزين لدى الأخير وكامل أسلحته الثقيلة والمتوسطة.

سيريانيوز