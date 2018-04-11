رفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الاسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر إعلامية ان صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية ذكرت ان " الجيش الاسرائيلي رفع مستوى التأهب، وذلك تحسبا لرد ايراني على القصف الإسرائيلي لمطار "تيفور" بريف حمص منذ يومين".

ونقلت الصحيفة ، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله انه " يتوقع أن يقوم الرئيس ترامب بتنفيذ هجوم عسكري على سوريا خلال الأيام القليلة الماضية".

من جهتها، نقلت وكالة (ريترز) عن عضو بمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وخبراء إسرائيليون في الشؤون الاستراتيجية "شكوكهم في أن يخاطر الرئيس بشار الأسد، المنخرط في حرب أهلية، بالدخول في صراع مباشر مع إسرائيل".

واشار المسؤولين الى ان "إسرائيل، صاحبة أقوى جيش في المنطقة، تأخذ بجدية تهديدا إيرانيا بالرد على ضربة وقعت يوم الاثنين على قاعدة جوية في سوريا ".

وهدد كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي اكبر ولايتي، يوم الثلاثاء، بالرد على اسرائيل بعد شنها هجوماً على سوريا يوم الاثنين.

وكانت ايران دانت الاثنين، الغارات الجوية على قاعدة عسكرية بسوريا، واعتبرت ان الهجوم يعقد الازمة، مشيرة الى وجود قتلى ايرانيين من بين ضحايا الحادث.

وجاء ذلك عقب اعلان النظام السوري عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة استهداف إسرائيلي لمطار "التيفور" في حمص بضربات صاروخية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.