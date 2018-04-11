قال الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، ان أعداء سوريا يستخدمون سلاحاً أساسياً وهو "بث الفرقة وتعزيز التطرف".

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وأشار الأسد، خلال استقباله وفداً من المشاركين في مؤتمر وحدة الأمة الذي استضافته دمشق، بحسب وكالة (سانا)، الى ان " السلاح الأساسي الذي يستخدمه أعداؤنا هو خلق الشروخ الفكرية والدينية لدى أبناء المجتمع الواحد".

وشدد الأسد على أن "وحدة المسلمين المبنية على التنوع والتمسك بجوهر الدين هي الكفيلة بحماية مجتمعاتنا ضد المخططات الغربية الرامية إلى إضعافنا وتقسيمنا".

ويأتي ذلك في وقت تواجه سوريا تهديدات من قبل دول الغرب بشن ضربات علىيها، على خلفية الانباء حول اتهام الجيش النظامي باستهداف بلدة دوما بريف دمشق بمواد سامة منذ ايام، الامر الذي ينفيه النظام.

ويشارك فى مؤتمر "وحدة الأمة" الذي تستضيفه سوريا علماء دين ومفكرون وباحثون من الأزهر فى مصر والجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وإندونيسيا وتركيا والهند وأفغانستان.