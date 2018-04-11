أعربت استراليا، يوم الأربعاء، عن دعمها لضربة أمريكية محتملة على سوريا بتهمة استخدام أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما بريف دمشق.

ونقلت صحيفة "Australian" عن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، قولها "لن أعلق على العمليات العسكرية الأمريكية. ولكن اذا قامت الولايات المتحدة حقا بضربة على سوريا ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين فستدعم استراليا كل العمليات المستهدفة سوريا بشكل متزن ومناسب".

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات بما فيها عسكرية، للرد على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ نيسان الحالي.

ودعت بيشوب روسيا الى "عدم عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، مضيفة "اذا كانت روسيا والمشاركون الآخرون، بمن فيهم النظام السوري، يعتقدون أنهم ليسوا متورطين في هذا الهجوم، فلا يوجد هناك أي سبب لخوفهم من التحقيق المستقل الذي تدعو اليه الولايات المتحدة".

واستخدمت روسيا يوم الثلاثاء حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أمريكي لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

ووزعت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، على مجلس الأمن، مشروع قرار معدل، يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام، مع إمكانية تمديد مهامها، وذلك قبيل عقد مجلس الأمن اجتماع لبحث ملف استخدام الكيماوي السوري..

واتهمت مصادر معارضة، يوم السبت، الجيش النظامي باستخدام مواد سامة خلال هجومه على مدينة دوما، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات بحالات اختناق، في حين نفى النظام هذه الاتهامات، واعتبرها "فبركات"، الأمر الذي أيدته روسيا مؤكدة عدم صحة تلك التقارير.

ولقي الهجوم على مدينة دوما إدانات وغضب دولي واسع ، وسط دعوات إلى فتح تحقيق ومحاسبة مرتكبي الهجوم، حيث تتواصل المشاورات الأمريكية الفرنسية بخصوص الرد على الهجوم، كما أعلنت لندن عن بحث خيارات للرد أيضا على الحادثة، فيما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدء التحقيق بشأن هجوم محتمل في البلدة.

سيريانيوز