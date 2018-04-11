قالت شركة "فيسبوك" أنها سترسل تنبيه إلى 87 مليون مستخدم متضرر من فضيحة تسريبات شركة Cambridge Analytica التي حصلت على البيانات الشخصية للمستخدمين من الموقع.

وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، ان أصداء الفضيحة توسعت خلال الأسابيع الماضية حتى وصلت إلى استدعاء الكونغرس الأمريكي المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ للإدلاء بشهادته هذا الأسبوع لتوضيح دور الشركة في السماح لـ Cambridge Analyticaبجمع البيانات الشخصية عن المستخدمين.

وأضافت الصحيفة، ان "التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المتضررين من التسريبات هو 87 مليون مستخدم، وهذا الرقم مرشح للازدياد بشكل كبير حسب كلام زوكربيرغ، حيث أنه مرتبط بعدد أصدقاء المستخدمين للتطبيق الذي استخدم في الحصول على البيانات الشخصية".

وتواجه "فيسبوك" فضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم، حيث قامت شركة أمريكية باستخدام تلك البيانات في تصميم برامج بإمكانها التنبؤ بخيارات الناخبين والتأثير عليها في صناديق الاقتراع.

سيريانيوز