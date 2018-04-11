تختبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ميزة جديدة تهدف إلى تحفيز الأصدقاء على وضع خطط للقاء معا.

وقالت مواقع متخصصة، ان عددا من مستخدمي التطبيق لاحظوا وصول إشعار يقول إن هناك عددا من الأصدقاء قد يرغبون في الاجتماع بك هذا الأسبوع، وبمجرد الضغط على الرابط، يتم نقل المستخدم إلى صفحة جديدة تحتوى على صور لبعض أصدقائه على فيس بوك، مع وجود سؤال "هل تريد مقابلته هذا الأسبوع؟، ويمكن للمستخدم الرد باستخدام "نعم" أو "لا" شكرًا، ولن يتم إعلامه إلا إذا كان كلا الطرفين يجيب بشكل إيجابي.

ويسعى "فيس بوك" لمحاولة ربط الأصدقاء ومساعدتهم على التفاعل في الواقع الفعلي بدلا من التواصل عبر الإنترنت، حيث تعتبر هذه من الخطوات المميزة من التطبيق.

يشار الى ان هذه الميزة لاتزال تجريبية على عدد من حسابات المستخدمين، لكن من المنتظر طرحها قريبا.

سيريانيوز