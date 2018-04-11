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حيلة بسيطة لتعديل ملفات الـ PDF مجاناً... تعرف عليها!
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علوم وتكنولوجيا
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يواجه
البعض صعوبة في التعامل مع ملفات الـ PDF،
حيث لا بد من شراء نسخة مدفوعة من البرنامج، لإجراء أي تعديل على تلك الملفات.
وللتغلب على تلك العقبة، تعرف على طريقة بسيطة تتيح
تعديل ملفات الـ PDFبسهولة
وبدون دفع أي مبالغ:
أولاً: يجب عليك تحميل ملف الـ PDF إلى Google
Drive لبدء عملية التعديل.
ثانيا: بمجرد تحميل الملف إلى Google
Drive ، اضغط على
Newوبعدها File
Upload .
ثالثا: بعد ذلك قم بالذهاب إلى الملف على Google
Driveواضغط right
click
رابعاً: اختر فتح بواسطة Google
Docs
خامساً: بمجرد أن يتم الفتح داخل Google
Docs ستكون قادر على إجراء التغيرات التي تريدها.
سيريانيوز
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2018-04-11 10:32:00
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