يواجه البعض صعوبة في التعامل مع ملفات الـ PDF، حيث لا بد من شراء نسخة مدفوعة من البرنامج، لإجراء أي تعديل على تلك الملفات.

وللتغلب على تلك العقبة، تعرف على طريقة بسيطة تتيح تعديل ملفات الـ PDFبسهولة وبدون دفع أي مبالغ:

أولاً: يجب عليك تحميل ملف الـ PDF إلى Google Drive لبدء عملية التعديل.

ثانيا: بمجرد تحميل الملف إلى Google Drive ، اضغط على Newوبعدها File Upload .

ثالثا: بعد ذلك قم بالذهاب إلى الملف على Google Driveواضغط right click

رابعاً: اختر فتح بواسطة Google Docs

خامساً: بمجرد أن يتم الفتح داخل Google Docs ستكون قادر على إجراء التغيرات التي تريدها.