كشفت شركة "آبل" Apple عن إصدار جديد باللون الأحمر لهاتفها iPhone 8 و iPhone 8 Plus والذى سيتوفر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، ان "النسخ الحمراء الجديدة من هواتف أبل تتميز بتصميم خلفي أحمر وحافة سوداء".

ولفت الموقع الى ان هذه النسخ هي أحدث منتجات تطرحها أبل باللون الأحمر لدعم Red، وهى مؤسسة تهدف إلى مكافحة الإيدز في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبحسب شركة Apple فإن الإصدار الخاص من هواتف أيفون الجديدة، ستكون متاحة للطلب المسبق ابتداءً من اليوم وسيتم طرحه في المتاجر يوم الجمعة المقبل.

ونقل الموقع البريطاني عن نائب رئيس الشركة لتسويق المنتجات جريج جوسوياك، قوله "هذا الإصدار الخاص من هواتف آيفون 8 و8 بلس يحتوى على ألوان حمراء وسوداء مذهلة، كما يوفر للعملاء فرصة للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز".

وسيتم بيع نسخ هواتف آيفون الحمراء بنفس السعر الأصلي، إلا أن شركة Apple ستتبرع بجزء من عملية البيع إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، إذ يمكن شراء نسخة آيفون 8 الحمراء 64 جيجايات بسعر 699 دولار، و256GB بسعر 849 دولار، وآيفون 8 بلس بسعر 949 دولار.

سيريانيوز