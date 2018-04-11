دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، روسيا إلى الاستعداد، مؤكداً أنه سيقصف سوريا بصواريخ ذكية وحديثة.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية".

​وتابع ترامب "لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع (حيوان) يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

ويأتي تصريح ترامب، عقب إعلان السفير الروسي في بيروت أن روسيا ستسقط أي صواريخ أمريكية تستهدف سوريا وستقصف مواقع إطلاقها.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين موسكو وواشنطن، إثر تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الجيش النظامي في سوريا، واتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث وجهت تحذيرا لواشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا حيث تتواجد قوات روسية.

سيريانيوز