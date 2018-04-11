فندت تقارير أمريكية، سيناريوهات مفترضة للضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، مبينة الأسلحة المتوقع استخدامها من قبل كل من روسيا وأمريكا، إضافة إلى المواقع العسكرية في سوريا المرجح استهدافها.

ونشرت صحيفة The National Interestالأربعاء، إن الولايات المتحدة، يمكن أن تشن هجوما ضد أهداف في سوريا بصواريخ كروز "توماهوك" و AGM-86، التي تفترض أنها ستكون قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية الروسية الفعّالة من طراز S-300V4 وC-400، المتمركزة في سوريا حاليا".

وأضافت الصحيفة، توجد لدى البنتاغون قاذفات الشبح "غير مرئية" من طراز B-2 Spirit وF-22 Raptor، التي تؤهلها تكنولوجياتها لاكتشاف أنظمة الدفاع الجوي الروسية والتعامل معها.

وفيما يتعلق بالرد الروسي، قالت الصحيفة ان "روسيا بدورها، قد ترد بضربات مزلزلة ضد القواعد الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، باستخدام صواريخ كروز الموضوعة بتصرفه من طراز KH-101 ، والتي تطلقها القاذفات الاستراتيجية توبوليف 95 وتو-160، فضلا عن صواريخ كروز"كاليبر" التي تطلق من البحر.

وكانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق، أن مجموعة سفن قتالية للبحرية الأمريكية، على رأسها حاملة الطائرات "هاري ترومان" بدأت تتحرك من مكان انتشارها الدائم في فيرجينيا إلى البحر الأبيض المتوسط. كما تتضمن هذه المجموعة البحرية، الطراد القاذف والعديد من المدمرات حاملات الصواريخ، ومن المتوقع أن تنضم للمجموعة فرقاطة من البحرية الألمانية.

كما توجهت، السفينتين الأمريكيتين، "يو أس أس دونالد كوك"، و"يو أس أس بورتر" إلى ساحل سوريا، وهما مزودتان بعدة عشرات من صواريخ كروز "توماهوك".

ولم يتم الحديث عن دور القوات الفرنسية والبريطانية التي أبدت استعدادها المشاركة في الهجوم الأمريكي على سوريا، رغم ورود تقارير عن حالة تأهب لتلك القوات.

أما عن المواقع المرجح ضربها في سوريا، توقع خبراء مركز التحليل الأمريكي "Stratfor"أن الولايات المتحدة تنوي تنفيذ عمليات أكبر من تلك التي نفذت في نيسان 2017، حين قامت سفن البحرية الأمريكية بتوجيه ضربة صاروخية لمطار "الشعيرات" العسكري السوري.

وبين الخبراء أن العملية الأمريكية الجديدة ستطال على الأغلب المواقع المرتبطة بالبرنامج الكيميائي السوري، والقواعد الجوية حول العاصمة دمشق، وخاصة "الضمير" و"مرج رحيل" و"المزة".

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات بما فيها عسكرية، للرد على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ نيسان الحالي، في حين هددت موسكو باسقاط أي صواريخ أمريكية تضرب سوريا ومهاجمة مواقع اطلاق تلك الصواريخ.

سيريانيوز