قال الكرملين، يوم الأربعاء، إن الوضع القائم حول سوريا متوتر للغاية، لا سيما في ظل الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما، مشيرا إلى ان الرئيس بوتين لن يجري اتصالات مع زعماء الدول التي تخطط للمشاركة في الهجوم على سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أثناء مؤتمر صحفي، ان "تطورات الوضع في سوريا تتطلب المراقبة بعناية"، مؤكدا الموقف الروسي الداعم لإجراء تحقيق مفصل في المزاعم عن استخدام السلاح الكيميائي في دوما.

ودعا بيسكوف إلى "عدم الاستناد إلى شائعات وتقارير إعلامية غير مؤكدة في المسألة"، مضيفا أن "هذا الموضوع حساس للغاية، ولا يمكن فيه إصدار أحكام لا تعتمد على حقائق".

وقدمت روسيا يوم الثلاثاء، في مجلس الأمن مشروع قرار لإنشاء آلية تحقيق مشتركة من مستوى موضوعي ومن عدة مناطق جغرافية، قوبل برفض أميركي وغربي.

وأكد المتحدث وجود خلافات عميقة بين موسكو وواشنطن بهذا الشأن، موضحا أن الطرف الروسي يعارض بشدة التصريحات الأمريكية حول "الجرائم البشعة للسلطات السورية" والتي لا تستند إلى حقائق، ويؤيد التحقيق المستقل والمفصل في الموضوع، بغية الوصول إلى معلومات موثوق بها.

وحول الموقف الروسي من ضربة أمريكية محتملة على سوريا، قال بيسكوف "فيما يتعلق بردنا على أي ضربة على سوريا، نريد أن نأمل في أن تتفادى جميع الأطراف الخطوات غير المبررة، التي في الواقع من شأنها زعزعة الوضع الهش أصلا في المنطقة".

وتصاعد التوتر مؤخراً بين موسكو وواشنطن، إثر تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الجيش النظامي في سوريا، واتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث وجهت تحذيرا لواشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا حيث تتواجد قوات روسية.

وذكر المتحدث الرئاسي أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للفترة المقبلة لا يتضمن اتصالات مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الأمريكية أنغيلا ميركل.

وأعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وبعدهم استراليا تأييد ضربة أمريكية على مواقع الجيش النظامي في سوريا، حيث أكدت وكالة "أسوشيتد برس" بأن زعماء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أجروا مشاورات موسعة حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا قبل نهاية الأسبوع الجاري.

سيريانيوز