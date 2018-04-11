أكد سفير روسيا في بيروت ألكسندر زاسيبكين، مساء الثلاثاء، إنه سيتم اسقاط أي صواريخ أمريكية على سوريا، وسيجري استهداف مواقع اطلاقها.

وأضاف السفير الروسي في حديث لتلفزيون "المنار"، "إذا كان هناك ضربة من الأمريكيين... سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ".

وأضاف زاسيبكين "نحن نرى خلال الأيام الأخيرة تصعيدا في هذا الموضوع للوصول عمليا إلى أزمة شديدة وفي نفس الوقت التصادم يجب أن يكون مستبعدا ولذلك نحن جاهزون لإجراء التفاوض".

وقال الجيش الروسي يوم 13 آذار إنه سيرد على ضربات جوية أمريكية في سوريا ويستهدف أي صواريخ أو قاذفات تشارك في أي هجوم.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها خيارات بما فيها عسكرية، للرد على ما قالت انه هجوم كيميائي نفذه الجيش النظامي في دوما بتاريخ نيسان الحالي.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين موسكو وواشنطن، إثر تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الجيش النظامي في سوريا، واتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث وجهت تحذيرا لواشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا حيث تتواجد قوات روسية.