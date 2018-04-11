قال متحدث عسكري أمريكي، يوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية والأمريكية تواصل استخدام خطوط الاتصالات التي أنشأت خصيصا لمنع وقوع حوادث بينهما في الجو وعلى الأرض على حد سواء.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية اللفتنانت الكولونيل داميان بيكارت، قوله "يمكنني أن أؤكد أن خط تسوية الخلافات في مركز العمليات الجوية المتحدة لا يزال يستخدم كما في سابق، ولا يزال آلية بناءة لتحييد المخاطر والحسابات الخاطئة".

ومركز العمليات الجوية يوجد في قاعدة "العديد" العسكرية بقطر، ويرتبط بخط هاتفي بالقاعدة الروسية في حميميم بسوريا.

وتابع المتحدث العسكري الأمريكي "تجري المكالمات الهاتفية يوميا وعددها يختلف ويعتمد على العمليات التي يقوم بها كل طرف"، مشددا على أنه "وبمعزل عن خط تسوية النزاعات خلال العمليات الجوية، يوجد خط اتصال خاص بالعمليات على الأرض".

وعما إذا كان يقصد، أن قناة الاتصال تهدف إلى منع سوء الفهم ووقوع صدامات مباشرة أثناء إجراء عمليات على الأرض، قال المتحدث الأمريكي "ليس في مقدوري الحديث عن عدد المرات التي تستخدم فيها هذه القناة. التفاصيل في هذا الشأن متاحة لدى المركز الرئيس لعمليات العزم الصلب"، التي تنفذها مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة، في العراق وسوريا منذ عام 2014.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر "APEC" في فيتنام، وقد نصت الاتفاقية على توفير خطوط اتصال بين روسيا وأمريكا بالإضافة إلى تحديد المناطق التي ينفذ فيها كل من الطرفين عملياتهم.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين موسكو وواشنطن، إثر تهديدات أمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لقوات الجيش النظامي في سوريا، واتهام موسكو بدعم النظامي في الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بـ7نيسان الجاري، الأمر الذي تنفيه موسكو، حيث حذرت واشنطن من أنها ستتحمل عواقب أي ضربة قد توجها الى سوريا حيث تتواجد قوات روسية.

سيريانيوز